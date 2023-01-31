Siirt’in Tillo ilçe sınırları içerisinde yer alan Alkumru Barajı’nın elektrik üretimi ile ülke ekonomisine 800 milyon dolar katkı sağlandı.

Siirt’in Tillo ilçe sınırları içerisinde yer alan Alkumru Barajı’nın elektrik üretimi ile ülke ekonomisine 800 milyon dolar katkı sağlandı.

Tillo ilçe sınırları içerisinde yer alan Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) faaliyete başladığı 2011 yılından bugüne kadar 8 milyar 902 milyon 961 bin 800 kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirerek ülke ekonomisine 800 milyon dolar katkı sağladı.

Alkumru Baraj gövdesi kil çekirdekli kaya dolgulu olup 16 milyon metreküp hacim, gövde boyu 910 metre, gövde temelden yükseklik 134 metre göl hacmi dolu iken 435 milyon metre küp olup yıllık enerji üretimi 810 milyon kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. Bu süre içerisinde yıllık ekonomiye getirisi 70 milyon dolar oldu.

Alkumru barajı ve Hidroelektrik Santral’nin (HES) faaliyete başladığı 2011 yılından bugüne kadar ürettiği enerjinin ülke ekonomisine katkısı 800 milyon dolar olduğu öğrenildi.