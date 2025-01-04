Siirt’in Eruh ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ilkesine uygun başlatılan proje ile öğrencilere hediye dolabı oluşturuldu.

Okul müdür ve öğretmenler tarafından başlatılan proje kapsamında bir hediye dolabı oluşturulup, örnek bireyler yetiştirmek üzere öğrencilerin sergilediği her güzel davranış karşısında öğretmenlerinden puan elde ederek, hedeflerine ulaşınca hak ettikleri hediyeleri almaya hak kazanıyorlar.

Okul Müdürü Fikret Keskin, proje ile öğrencilere kızarak değil, gülerek güzellikle ve ödül alarak iyi şeyleri yapmayı öğretmeyi amaçladıklarını söyledi. Projenin ilk etabı hediyeden oluşmakta ve her hediye kendi değerinde bir puana sahip olduğunu belirten Keskin, "Her idareci ve öğretmenimizin gördüğünüz gibi kategoriden oluşan puan kartları bulunmakta. Öğrencilerimiz bunlara bakarak hangi hediyenin kaç puan olduğunu, hangi hediyeyi istediğine dair şartnameyi okuyarak bilgi sahibi olmaktadır" dedi.

Projenin amacına değinen Keskin, "Bakanlığımızca uygulamaya konulan bu sene Türkiye Yüzyılı Maarif modelimiz var. Biz de yeni müfredatımızın temel ilke ve esaslarını dikkate alarak öğrencilerimizin hem akademik başarısını artıracak, hem de vatanına gönülden bağlı, çevresine duyarlı ve güzel ahlaklı bireyler yetiştirmek adına okul içinde ve okul dışında örnek davranışlarını desteklemek istiyoruz. Umarım hedeflerimize ulaşırız. Bu konuda sizlere, emek sarf eden öğretmenlerimize ve hediyeler konusunda bizleri destekleyen esnafımıza teşekkürlerimizi bir borç biliriz" dedi.