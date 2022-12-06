Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İnan Ç. otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza, Siirt merkeze bağlı Halenze Mahallesi’nde meydana geldi. Traktörle bahçede çalışan İnan Ç. (29) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altın aldı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri İnan Ç’ye olay yerinde yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi.

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