Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İSKİ aracı ile uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

İSKİ aracı ile uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Kaza, Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyü yolunda meydana geldi. Hüseyin D. yönetimindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurama yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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