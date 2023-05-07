Türkiye’de ilk defa meta trafik projesi uygulanmaya konarak sanal gerçeklik ortamında trafik kazası deneyimleniyor.

Siirt’te özel bir AVM’de 6 - 12 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, "Bu yollarda sana çok güveniyoruz" sloganı ile trafik ekiplerinin kullandığı ekipmanların tanıtımını yaparak vatandaşlara ilk defa sanal gerçeklik ortamında deneyimler yaşattı.

Standı ziyaret eden vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtılarak güvenli trafik çerçevesinde emniyet kemerinin önemi, yayalara öncelik, araç kullanırken cep telefonunun riskleri, alkollü ve yorgun şekilde araç kullanmanın sakıncaları gibi genel trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme çalışması yapıldı.

Gelişen teknoloji dünyasında trafik ile ilgili bilgileri sanal ortama aktarıp vatandaşların sanal ortamda trafik kural ihlallerinin ne gibi sonuçlara neden olacağını yakından tanımaları ve görmeleri açısından Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Türkiye’de ilk olarak hazırladığı meta trafik projesi çerçevesinde trafik kurallarının önemi ile ilgili bilgilendirme videolar sanal gerçeklik ortamında izletildi.