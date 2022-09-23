Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Siirt TOBB Atatürk Anadolu Lisesi’nin açılış törenine katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Siirt TOBB Atatürk Anadolu Lisesi’nin açılış törenine katıldı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu’nun ev sahipliğindeki programa TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 25. TBMM Başkanı ve TOBB Uyum Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, 22. ve 25. Dönem Niğde Milletvekili ve TOBB Kredi Garanti Fonu Başkanı Erdoğan Özegen, 23. Dönem Diyarbakır Milletvekili Kutbettin Arzu, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve protokol üyeleri katıldı. Protokol üyeleri öğrencilerle sohbet ederek kitap hediye etti.

Daha sonra protokol üyeleri Siirt Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya geldi.

Siirt TOBB Atatürk Anadolu Lisesinin Siirt’e hayırlı olmasını dileyen Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, okulun yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. Kuzu, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Odalar ve Borsalar Birliği Atatürk Anadolu Lisesinin ilimize hayırlı olmasını diliyor. İlimize böyle güzel bir eseri kazandıran TOBB Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum. Ayrıca ilimizde ve Odamız bünyesinde Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi‘nin kurulması için bizlere her konuda destek olan TOBB Başkanımıza ve TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek’e şahsım ve yönetim kurulum adına şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, bu iki önemli eserin Siirt’e kazandırılmasında çok büyük emekleri olan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu’ya teşekkür ettiğini söyledi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odasında açıklamada bulunan Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Türkiye’nin otomobili, biz görevi üstlendikten sonra değerli kardeşlerim sizlere müjdeyi vereyim Allah nasip verirse 29 Ekim’de tüm hakları bizim olan otomobil fabrikasının açılışını yapacağız” diye konuştu.