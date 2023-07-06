Siirt’in Baykan ilçesinde tır ile hasta taşıyan ambulansın çarpışması sonucu sağlık personeli yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt’in Baykan Bitlis kara yolu hastane kavşağında meydana geldi. 73 DF 643 plakalı tır ile Veysel Karani Beldesi’nden Baykan Devlet Hastanesine hasta taşıyan 56 BA 917 plakalı ambulans çarpıştı. Meydana gelen kazada, ambulansta bulunan sağlık personeli Furkan Solmaz hafif bir şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan başka bir ambulansla Furkan Solmaz ve ambulansta bulunan diğer hasta hastaneye kaldırıldı. Furkan Solmaz’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.