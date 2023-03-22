Siirt’te sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 89 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 01 Ocak-22 Mart 2023 tarihleri arasında sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 89 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “2 bin 101 adet yasadışı bahis, bin 125 müstehcenlik ve 56 adet oltalama sitesileri bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna bildirilerek kapatılmıştır. Sosyal medya platformlarda (Facebook, İnstagram, Youtube, Tiktok, Twitter) terör örgütü propagandası yapan 301 hesabın erişim engellemesi için adli kurumlarla yazışma yapılarak kapatılmıştır” denildi.