Siirt İl Özel İdare ekipleri tarihi ve doğal alanları temizlemeye devam ediyor.

Siirt Valiliği tarafından başlatılan temizlik seferberliği, tarihi ve doğal alanlarda hız kesmeden sürüyor. Vali Dr. Kemal Kızılkaya’nın önderliğinde İl Özel İdare ekipleri tarafından yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında, Tillo Tabiat Parkı ve Deliklitaş bölgelerinde temizlik gerçekleştirildi. Yapılan temizlik çalışmalarının amacının ise, Siirt’in tarihi, doğal ve kültürel alanlarının korunmasını ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturulması hedefliyor.