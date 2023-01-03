Siirt Belediyesi temizlik personeli, cadde ve sokakları şarkı söyleyerek temizliyor.

Siirt Belediyesi temizlik personeli, cadde ve sokakları şarkı söyleyerek temizliyor.

Siirt’te cadde ve sokakları temizleyen Şahinbey Parkı temizlik görevlisi Bahri Arslan, farklı tarzıyla dikkat çekiyor. Şahinbey Çocuk Dünyası Parkında vatandaşlar çocuklarıyla doyasıya eğlenmeye devam ederken, parkın her sabah temizliğini yapan temizlik işçisi Bahri Arslan, söylediği şarkılarla ortama renk katıyor. Vatandaşlarda Bahri ağabeylerinin söylediği şarkı ve türkülerden memnun.

Siirt Belediyesinde yıllardır temizlik işçisi olarak çalışan Arslan, “8 çocuk babasıyım. Her sabah geliyorum parka temizliyorum. Şarkı söylemesem zaman geçmiyor. Her sabah geliyorum şarkımı söyleyip temizliğimi yapıyorum. Şarkı söylemesem dayanamam” dedi.

Metin Galip adlı vatandaş ise “Bahçelievler Mahallesi’nde oturuyorum. Çocuklar buradaki parkta bayağı mutlular. Bahri ağabeyin sesini duydukları zaman bir hoş oluyorlar. Buranın neşe kaynağı olmuş. Memnunuz ondan, iyi bir insan. İşini severek yapıyor, işini severek yapan insan başarılı olur. Şarkı söylemesi ayrı bir tat veriyor. Çocuklarımızda onunla mutlu oluyor. Böyle insanlara ihtiyacımız var” ifadelerinde bulundu.