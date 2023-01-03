Siirt Belediyesi temizlik personeli, cadde ve sokakları şarkı söyleyerek temizliyor.

Siirt Belediyesi temizlik personeli, cadde ve sokakları şarkı söyleyerek temizliyor.

Siirt’te cadde ve sokakları temizleyen Şahinbey Parkı temizlik görevlisi Bahri Arslan, farklı tarzıyla dikkat çekiyor. Görevini zevkle yapan Arslan, dolaştığı cadde ve sokaklardaki hızlı tavrı ve seslendirdiği şarkılarla kendisini izleyenleri gülümsetiyor. Vatandaşların dikkatini çekmeyi başaran Arslan, işini severek yaptığını belirterek, çalışırken şarkı söylemekten büyük bir keyif aldığını kaydetti.