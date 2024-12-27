Siirt’in Eruh ilçesinde uçurumdan atlarken tel örgülerde asılı kalan keçi, Eruh Arama Kurtarma Derneği (ERKUT) ekibi tarafından kurtarıldı.
Eruh ilçesine bağlı Yanılmaz köyünde Fahrettin Erdoğan’a ait keçiler dağlık alanda otlanırken uçurumdan atladı. 6 keçiden 5’i kurtarılırken, bir keçi 70 metre yüksekliğindeki tel örgülerde asılı kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ERKUT ekipleri, uzun uğraşlar sonucu hayvanı bulunduğu yerden kurtardı.
Keçisi kurtarılan Fahrettin Erdoğan, ERKUT ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: iha