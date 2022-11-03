Siirt İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kent merkezinde düzenlediği tefeci operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kent merkezinde düzenlediği tefeci operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, tefecilere yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tefecilik konulu soruşturma çerçevede 1 Aralık tarihinde 3 şüpheli şahsa yönelik Siirt’te eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirilmiştir. Çok sayıda suç kaydı bulunan S.E., Ş.E. ve Ü.Ö isimli şüphelilerin vatandaşları darp ederek verdikleri paraları tahsil etmeye çalıştıkları, zor durumda olan vatandaşlara yüksek faiz karşılığında para verdikleri, faiz karşılığında para alan vatandaşlara ait mal varlıklarını üzerlerine geçirmeye çalıştıkları, bu sebeple çok sayıda vatandaşımızı mağdur ettikleri değerlendirilen şüpheli şahıslara ait ikamet ve iş yeri aramaları neticesinde; ruhsatsız tabanca ve kesici alet, çok sayıda fişek, senet ve dekontlar, faiz ile verdikleri paraları kaydettikleri fiziki ve dijital materyallere el konulmuştur. Şüpheliler S.E, Ş.E. ve Ü.Ö., gerekli adli işlemler sonrasında tutuklanmıştır” denildi.