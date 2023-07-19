Siirt’te "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen tarım aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.