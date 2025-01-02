Siirt’te su kalitesinin trofik durum indeksleriyle belirlenmesi çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri teknik personelinin katılımıyla Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj gölünün 111 kilometre karesini temsil edecek şekilde belirlenen 2 istasyonda mevsimsel olarak 2 yıl sürecek olan su kalitesinin trofik durum indeksleriyle belirlenmesi çalışmaları devam ediyor. Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ’’İlki mayıs ayında yapılan su kalitesinin belirlenmesi çalışmalarının ikincisi yapıldı. Su kalitesinin belirlenmesi amacı ile gölün çözünmüş oksijen içeriği, toplam fosfor (TP), secchi derinliği (SD), klorofil-a (Chl-a) ve toplam azot (TN) analizleri gerçekleştirildi. Ticari balıkçılık yapmak üzere 5 avlak sahasında su ürünleri kooperatifi kuruluş çalışmaları devam etmektedir’’ denildi.