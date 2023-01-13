Siirt’te dede mesleğini sürdüren bakır ustası Fatih Bakırcı, soy isminin hakkını vererek 37 yıldır sürdürdüğü mesleğinin ürünlerinin hem bakımını hem de ticaretini yapıyor.

Siirt’te dede mesleğini sürdüren bakır ustası Fatih Bakırcı, soy isminin hakkını vererek 37 yıldır sürdürdüğü mesleğinin ürünlerinin hem bakımını hem de ticaretini yapıyor.

Yaklaşık bir asır önce 100’ün üzerinde sanatkara ekmek kazandıran ve adına bir çarşısı bulunan bakırcılığa talep gittikçe azalınca, usta sayısı 5’e düştü. Dededen kalma iş yerinde mesleğini devam ettiren 47 yaşındaki Fatih Bakırcı, soy isminin hakkını vererek dede mesleğini sürdürdü. Bakırcı, şimdilerde bakıra olan talebin her geçen gün arttığını söyledi.

Mesleğini ilk günkü aşkla icra ederek geçimini sağladığını dile getiren Bakıcı, "İş yerimizde bakırcılıkla beraber kalaycılık, çelik tencere, çaydanlık tamiri, parlatımı ve kaynak işlerini yapıyoruz kendi imalathanemizde. Çelik eşyalar ne kadar yanmış ve kirlenmiş olsa bile biz burada yepyeni hale getiriyoruz. Her türlü kaynak işi, temizlik işi, kalay işi, sap değişimi, kulp değişimi; hepsini biz bu imalathanemizde yapıyoruz" dedi.