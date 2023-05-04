Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, sosyal medya üzerinden kendisini kız öğrenci yurduna davet eden üniversite öğrencisinin davetini geri çevirmedi.

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitim gören 3. sınıf öğrencisi Mervenur Yıldız’ın, sosyal medyadan ‘Eğitim uzaktan, muhabbet yakından, çaylar bizden, davete icabet sizden. Yurdumuza buyurmazmısınız sayın Valim?’ paylaşımına Vali Hacıbektaşoğlu kayıtsız kalmadı. Öğrencinin davetini geri çevirmeyen Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, öğrencinin mesajına, "Merhaba Merve ve üniversite öğrencilerimiz, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hacıbektaşoğlu, sizin davetinize icabet ediyor ve yurdunuzu ziyaret etmek için sabırsızlanıyor. Yakın zamanda sizlerle bir araya gelerek sohbet etmek ve çaylarınızı içmek için sabırsızlanıyor. Teşekkürler” şeklinde yanıt verdikten sonra yurdu ziyaret etti.

Kezer yerleşkesi Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda Mervenur Yıldız ve üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle uzun süre sohbet ederek vakit geçirdi.

Öğrencilere ileriki eğitim hayatlarında iyi bir kariyer için nelerin yapılması gerektiği konusunda bilgiler veren Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilik yıllarında karşılaştığı zorlukları nasıl aştığını ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Vali Hacıbektaşoğlu, üniversite öğrencilerinin sıkıntılarını ve yaşadıkları sorunları da dinleyerek, yönelttikleri soruları içtenlikle cevapladı.

Ziyaret programı çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.