Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, etkisini gösteren soğuk havanın ardından tarımsal ürünleri inceledi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Soğuk hava ve don etkisinin vermiş olduğu zararı tespit etmek üzere merkeze bağlı Gökçebağ Beldesi ve Deyr mevkiinde yer alan meyve bahçelerinde (Siirt fıstığı, badem vb.) Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri tarafından inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda; meyve bahçelerinde ana ürünlerimizde soğuk hava ve dondan kaynaklı zararın oluşmadığı, Badem meyvesinde erkenci çeşitlerde açan çiçeklerde yüzde yüz zarar olduğu tespit edilmiştir. Değişen iklim göz önüne alınarak yeni kurulacak meyve bahçelerinde geç çiçek açan çeşitlerin tercih edilmesi gerekmektedir" denildi.