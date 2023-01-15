Siirt’in Şirvan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından baba ve oğlu zehirlendi.

Siirt’in Şirvan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından baba ve oğlu zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde meydana geldi. Baba ve oğluna uzun süre ulaşamayan yakınları durumu jandarma ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, baba ve öğretmen olan oğlunun sobadan sızan yoğun dumandan zehirlendiklerini tespit etti. Ekipler tarafından baba ve oğluna olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.