Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından ’Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı’ yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, M.E. isimli şahıs yasa dışı silah ve mühimmat bulundurmaktan yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan fiziki takip sonucu M.E.’yi Kurtalan ilçesi Gözpınar Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında yakalandı. Yapılan arama sonucunda araçta; 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 1 adet 7.65 milimetre çapında tabanca, 2 adet şarjör ve 15 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi.

Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla şahıs gözaltına alınırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.