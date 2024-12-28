Siirt’te etkisini sürdüren sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle yollar suyla dolarken, devrilen ağaçlar ve Dicle Elektrik’e ait elektrik tellerinde oluşan kıvılcımlar çevrede paniğe neden oldu. Çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

Kurtalan ilçesinde şiddetli fırtına etkisini gösterdi. Siirt’in Kurtalan ilçesinde etkili olan fırtına, bir ağacın devrilmesine ve Dicle Elektrik’e ait tellerin zarar görmesine yol açtı. Tellerde oluşan kıvılcımlar çevrede tehlike oluştururken, şiddetli yağış nedeniyle yollar suyla kaplandı.