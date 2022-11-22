Siirt’te satranç öğrenmesi için kursa gönderdiği oğluna rakip olan anne Halime Küneş, satranç turnuvasında oğlu Herdem Köneş’le kıyasıya yarıştı.

Siirt’te satranç öğrenmesi için kursa gönderdiği oğluna rakip olan anne Halime Küneş, satranç turnuvasında oğlu Herdem Köneş’le kıyasıya yarıştı.

Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Kamp Eğitim Merkezi’nde satranç turnuvası düzenlendi. Oğlu Herdem Köneş için satranç kursuna giden anne Halime Köneş, turnuvada çocuğuna rakip oldu.

Turnuvaya kadınların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Siirt Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Serdar Özyeşil, düzenlenen ilk turnuvaya 80 sporcunun katılım sağladığını söyledi.

Özyeşil, “Çok güzel bir ortam, turnuva çok güzel geçiyor. Beklentinin üzerinde bir talep var, birde açık kategorimiz var bu turnuvadaki en güzel şeylerden biri de kadın sporcularımızın çok fazla oluşu bizi çok mutlu ediyor. Açık kategoride yarışan kadın sporcumuzun ayrı bir hikayesi var; kendi oğlu için satranç kurslarına gelip kendisi öğrenip sevdikten sonra turnuvalara katılıp dereceye girebilecek seviyeye geldi. Bu da bizi mutlu ediyor. Çünkü aileler hem satranca teveccüh ediyor, çocuklarını getiriyor, ayrıca kendileri de satranç öğrenip turnuvalara katılıyor. Hatta bazen çocuklarıyla karşı karşıya gelebiliyorlar. Çok güzel bir ortam bütün katılımcı ailelere teşekkür ederim” dedi.

Satranç öğrenmesi için oğlunu kursa götürdüğünü dile getiren anne Halime Köneş, kendisinin de satranç öğrenerek turnuvalara katıldığını ve oğluna rakip olmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Köneş, “Herdem, sık sık turnuvalara katılıyordu, ben de yavaş yavaş öğrenebilir miyim, öğrenemez miyim diye birazcık korkum vardı. Hocamız sağ olsun bendeki isteği görünce oynamam gerektiğini söyledi. Geçen yaz birinci kademe satranç kursu açıldı, kursa gittim. İkinci kademe kursumuz başladı, şu anda devam ediyorum. Şu an dereceye girdim, bütün velilerimize öneririm, çocukları için bu branşta ilerleyebilirler. Bugün turnuva vardı, turnuvaya katıldım, beş tur şeklinde 3. oldum. Çok mutluyum. Bundan sonrada ilerlemeyi düşünüyorum” diye konuştu.

Muhammed Salih Özyeşil, satranç oynamayı çok sevdiğini ve buradaki hedefinin birincilik elde etmek olduğunu söyledi. Özyeşil, “Bugün satranç turnuvası vardı beşte üç yaptım. Bu turnuvayı alırsam altıda dört yaparsam dereceye gireceğim. İnşallah dereceğe girerim” şeklinde konuştu.