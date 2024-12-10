Siirt’te Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde Şal Şepik Dokuma Atölyesi açıldı.

Atölye açılışında konuşan Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, ülkenin en önemli el sanatlarından birinin şal şepik olduğunu belirterek, el yapımı ve el sanatı olarak hak ettiği yeri bulamamış ve keşfedilmeyi bekleyen çok kıymetli bir kültürel ürün olduğunu söyledi. Vali Kızılkaya, ‘’Şal şepik, Eruh’ta coğrafi işaretini aldı. Eruh Halk Eğitim bünyesinde belli bir noktaya kadar geldi. Artık bunu Siirt merkeze alıp burada dokuma atölyelerinde, profesyonel olarak daha farklı bir bakış açısı ve vizyonla, önce ülkemize sonra da bütün dünyaya tanıtacak bir çalışmayı başlattık’’ ifadelerini kullandı.

Şal şepik kumaşının dokuma sürecinin çok meşakkatli olduğunu ifade eden Siirt Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Bobuş, ustaların tek bir kumaşın çözümü için neredeyse 10 kilometre yol kat ettiklerini kaydederek, ‘’Kumaşa parlaklık veren ve kumaşın mukavemetini artıran çeşitlilik işlemi için dağlardan topladıkları özel otlarla fırçalarını elleriyle yapmaktadırlar. Bin 220 ilmek ile çözgüyü tezgaha atabilmektedirler. Ortalama 33 santimetre ende, bin 220 ilmek ile sabrın dokuma sürecindeki maharetini sergilemektedirler’’ dedi.