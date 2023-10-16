Siirt’in Pervari ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarıbalcılar köyü yakınında makamı bulunan ve cennetle müjdelenen on sahabeden biri olan ’Abdurrahman Bin Avf. Hazretleri’nin(R.A.) Cami, türbe restorasyonu ve sosyal donatıların tamamlanmasıyla dualar eşliğinde açılışı gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda İl Müftüsü Şakir Pinal tarafından dua edildi, ilahiler okundu.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, cami, türbe restorasyonu ve sosyal donatılar ile çevre ve peyzaj çalışmalarını tamamlayarak hizmete sunulmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Kızılkaya, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e, iş adamı İsmail Tekağaç’a, kanaat önderi Bilal Kutlubay’a, Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan ile külliyenin yapımında emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Kızılkaya, evliya ve ulema diyarı Siirt’in bölgede önemli bir inanç merkezine dönüşmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Program, katılımcılara yemek ikramı ile sona erdi.

Program sonunda Vali Kızılkaya, vatandaşların taleplerini dinleyerek, kendileri ile bir süre sohbet etti.