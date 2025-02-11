Siirt il sınırlarında bulunan Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölünün 7. ve 8. bölgeleri su ürünleri, avcılık yoluyla istihsal hakkı kiraya verilecek.

Konu ile ilgili Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 20 Şubatta istihsal hakkın kiraya verilmesi ihalesinin yapılacağı belirtildi. Açıklamada, ’’Sahip olduğu 318 kilometre kare alanın 3’te 1’lik alanı Siirt il sınırları içerisinde yer alan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölünün, 7. ve 8. bölgelerinde su ürünleri üretiminde kiralama yönetmeliği 31 Ekim 2020 tarih ve 31290 sayılı Resmi Gazete 5. maddenin 1. fıkrası ile 6. maddenin 1. ve 2. fıkraları gereği, su ve su ürünleri üretim yerlerinin, avcılık yoluyla istihsal hakkının kiraya verilmesi ihale toplantısı Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde 20 Şubat 2025’te saat 10.00’da yapılacaktır’’ denildi.