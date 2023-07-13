Siirt’te pikabın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Baykan karayolu Karakaya köyü taşocağı mevkiinde meydana geldi. M.S.Y. idaresindeki 25 DG 357 plakalı pikap sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü M.S.Y. ile F.K. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.