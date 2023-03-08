Siirt Valiliği, deprem bölgelerinden gelerek, şehre yerleşen depremzede ailelerin çocuklarını çeşitli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

Siirt Valiliği, deprem bölgelerinden gelerek, şehre yerleşen depremzede ailelerin çocuklarını çeşitli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

Siirt Valiliği, depremzede ailelerin çocuklarının yaşadıklarını unutturmak, moral ve motivasyon sağlamak amacıyla çocuklara sinema keyfi yaşattı.

Valilik koordinesinde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile deprem bölgelerinden Siirt’te gelen çocuklar için özel bir AVM’de sinema etkinliği düzenlendi.

Depremin olumsuz havasından uzaklaşmaları için düzenlenen etkinlikte, çocuklar yaşadıkları afeti unutarak eğlenceli anlar yaşadı.

Sinemaya götürülen çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Çocuklar, izledikleri filmin tadını doyasıya çıkarırken, yaşadıkları keyifli anlar renkli görüntülere de sahne oldu.