Siirt’te evde bıçakla oynayan 6 yaşındaki kız çocuğu bıçağı gözüne sapladı. Ağır yaralanan küçük kız Diyarbakır Dicle Üniversitesi’ne sevk edildi.

Siirt’te evde bıçakla oynayan 6 yaşındaki kız çocuğu bıçağı gözüne sapladı. Ağır yaralanan küçük kız Diyarbakır Dicle Üniversitesi’ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt merkeze bağlı Doluharman köyünde meydana geldi. İddiaya göre, evin bahçesinde anne S.İ. çalışırken 6 yaşındaki kızı Esra, eline aldığı bıçakla oyun oynadı. Esra İ., oyun oynadığı sırada bıçağı gözüne sapladı. Çığlık seslerinin duyarak koşarak eve giren anne S.İ., gözüne bıçak saplanan çocuğunu kanlar içerisinde buldu. Anne S.İ., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, küçük kıza olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan küçük kız buradaki müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.