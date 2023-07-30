Siirt’te otomobil ile kafa kafaya çarpışan kamyonet yanarak kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, Siirt-Kurtalan karayolunda L.K. yönetimindeki 33 ABR 418 plakalı kamyonet ile Ö.A. idaresindeki 28 AAY 139 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kamyonetin motor bölümü bir anda alev aldı. Kendini kamyonetten dışarı atan sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, kısa sürede söndürülürken, kamyonet kullanılamaz duruma geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.