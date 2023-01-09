Siirt’te ve ilçelerde uzun süredir beklenen kar yağışının gelmemesiyle beraber traktör ve minibüs sahipleri, soluğu tamircilerde aldı.

Siirt’te ve ilçelerde uzun süredir beklenen kar yağışının gelmemesiyle beraber traktör ve minibüs sahipleri, soluğu tamircilerde aldı.

Siirt’te beklenen kar yağışının gelmemesiyle beraber kapanmayan köy yollarını fırsat gören çiftçiler, araçlarını alarak Siirt oto sanayi sitesinin yolunu tuttu. Araba tamircileri, oluşan yoğunluğa yetişmekte zorlandı.

Siirt ve kırsalda aşırı yağışlardan dolayı kardan araçlarını çıkaramayan sürücüler bu sene beklenen yağışların gelmemesiyle birlikte araçlarıyla yolculuk yapmaya devam ettiklerini söyleyen Siirt oto sanayi sitesinde oto yedek parçası satan Serdar Özyeşil, kırsaldan gelen tarım aracı, traktör ve minibüs sürücülerinin sanayide yoğunluk oluşturduklarını dile getirdi.

Özyeşil, “Şu anda mevsim normallerinin çok üstünde bir sıcaklıkla karşı karşıyayız. Yağmur ve kar yağmıyor. Bugün için çok iyi, 4 yıldır bu işletmeyi çalıştırmaktayız. Fakat her sene kar yağdığı için aralık ve ocak ayında işler tamamen durma noktasına geliyor. 2 ay boyunca siftahsız günler çok fazlaydı. Şu anda ocak ayında olmamıza rağmen hava sıcaklığı yüksek olmasından dolayı Siirt merkezde ve köylerde kar yağışı olmadığından dolayı ve müşterilerimizin de genel kesimi köylüler olduğu için köyden müşteriler geliyor ve şuanda bizim sıcak satışımız devam ediyor. Normal şartlarda biz bu mevsimde bugünlerde iş yapmazken şuanda satışlarımız çok iyi durumda” dedi.

Köyden gelen tarım aracı, minibüs ve traktör sürücülerinin sanayide yoğunluk oluşturduğunu belirten oto sanayi ustası Nurallah Erdoğan, “Geçen sene bu vakitlerde yerde kar vardı işlerimiz pek yoktu. Ama geçen seneye nazaran bu sene ne kar nede doğru düzgün yağmur yağmadığı için işlerimiz iyi. Köydeki traktör olsun, tarım aracı olsun köylüler getirip araçlarını tamir ettiriyorlar. Bu sene işlerimiz çok iyi” diye konuştu.