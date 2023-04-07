Kış lastiği uygulamasının sona ermesiyle birlikte Siirt kent merkezinde vatandaşlar araçlarına yaz lastiği taktırmak için oto lastikçiklerinin yolunu tutuyor.

Yasa gereği zorunlu hale getirilen kış lastiği dönemi sona ererken, Siirt’te lastikçilerde yoğun mesai başladı. Vatandaşların yaz lastiklerini taktırmak için oto lastikçilere akın etmesi esnafın yüzünü güldürdü. Araç sahiplerinin kış lastiklerini değiştirdiğini ve işlerinde yoğunluk olduğunu belirten oto lastikçi esnafı Sinan Aslan, kış lastiği devrinin bittiğini ve yaz lastiğine geçtikleri 1 Nisan’dan bu yana yoğun çalıştıklarını söyledi. Aslan, “Bilindiği gibi 1 Nisan günü itibarıyla kış lastiği uygulaması sona erdi. Yaz mevsiminde kış lastiğinin kullanılması hem yakıt tüketimini artırıyor hem de araçları yoruyor. Vatandaşların nisan ayında mutlaka kış lastiklerini yaz lastikleriyle değiştirmeleri lazım. Bu durum araçlar için de çok sağlıklı olur” dedi.

Kış lastiklerini yaz lastikleri ile değiştirmeye geldiğini belirten Rıdvan Körpe, kış lastikleri aracı ağırlaştırdığı, yakıt tüketiminin fazla olmasına neden olduğu için uygulamanın bitmesiyle ilk fırsatta lastikçiye uğradığını ve lastiklerini değiştirdiğini dile getirdi. Körpe, “Bugün geldim lastiklerimi yaz lastiğiyle değiştirdim. Bu durum aracım için daha önemli ve daha sağlıklı. Hem yol tutuşu hem yakıt tasarrufu için aracım ve benim için daha önemli” diye konuştu.