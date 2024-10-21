Siirt’te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Murat Orhan’ın evi, 16 Ekim’de Malatya’nın Kale ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremde de ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

16 Ekim ’de merkez üssü Malatya’nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, Siirt’in Algül Mahallesi’nde yaşayan 5 çocuk babası Murat Orhan’ın yaşadığı ev, önce 6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli, ardından bu depremde hasar gördü. Evinde çatlaklar oluştuğunu belirten Orhan, kış mevsiminde zor durumda kalmamak için yetkililere seslendi.

AFAD İl Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden tespit için evine gelindiğini belirten Orhan, "Valimiz de hemen ekipleri buraya yönlendirdi. O gün yapılan tespitlerde evin oturulamayacak durumda olduğunu söylediler. Ağabeyim üst katta 3 çocuğuyla beraber oturuyor. Ben de alt katta 5 çocuğumla beraber oturuyorum. Biz, çocuklarımızdan dolayı endişeliyiz ve korkuyoruz. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Yardım talep edebileceğimiz tek yer var o da devletimiz. Ancak devlet bize destek verirse, devlet bize yardımcı olursa evimizi tekrar yeniden inşa edebiliriz. Biz de şu anda bekliyoruz, ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz’’ dedi.