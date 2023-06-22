Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Orhan Doğan Parkı’nda okuma yazma kursu gören 10 kadın mezun olmanın sevincini yaşadı.

Siirt Belediyesi; eğitimden kültüre, sanattan spora her alanda kadınları, gençleri desteklemeye devam ediyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla belediye bünyesinde, yüzme, Türk işaret dili, yabancı dil, okuma-yazma, Kur’an- Kerim okuma, el sanatları, müzik kursları, akıl ve zeka oyunları, dikiş-nakış, bağlama, keman, çini işlemeciliği, bilgisayar kursu ile kişisel gelişim ve eğitim kursları ücretsiz olarak verilmeye devam ediliyor.

Orhan Doğan Parkı’nda kurs öğretmeni Evin Yılmaz, 10 kadın kursiyerin mezun olmasına tanıklık etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Yılmaz, “Okuma ve yazma kursunu başarıyla tamamlayan kadınlar, sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı. Bizleri de bu mutluluğa dahil ettikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsini canı gönülden kutluyorum” dedi.