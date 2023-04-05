Siirt’te okullar arası küçükler, yıldızlar ve gençler bocce şampiyonası 1-4 Nisan tarihleri arasında Siirt Bocce Spor Sahası’nda yapıldı. 11 ilden gelen 110 sporcu takım halinde bölge şampiyonu olabilmek için ter döktü.

2022-2023 eğitim öğretim yılı okul sporları yarışmaları çerçevesinde 11 ilden 18 ortaokul takımı ve 110 sporcunun katıldığı Okullar Arası Bocce Bölge Şampiyonası’nda sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Okul olarak bocce branşında hem yıldızlar hem de küçükler kategorilerinde takımların dereceye giren öğrencilerini tebrik eden Siirt Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Şevket Beyan, şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını, emeklerinin karşılığını da elde ettikleri dereceyle aldıklarını söyledi.

Bocce müsabakalarında 4 kategorinin üçünde il şampiyonu olup, bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandıklarını dile getiren Beyan, "Şu an küçük erkek takımımız yarışmakta ilk dörde girmeyi garantiledi. Buradan iki takımımızla birlikte Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na katılacağız. Amacımız orada da şampiyonluk elde edip okulumuza ve ilimize şampiyonluklar getirmek. Bu başarıda okul idaremiz ve öğretmenlerimiz büyük destek veriyor. Biz bu destekten dolayı hem okul yöneticilerimize hem öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. İlimizde bu sene gençlik spor il müdürlüğü okullara antrenörleri gönderip, bize destek oldular. Bu yüzden onlara çok teşekkür ediyoruz. Beraber takım halinde bu işi gerçekleştirdik inşallah ilimize ve okulumuza şampiyonluklar getireceğiz" dedi.

Öğretmenin sınıfta anlattığı bocce spor branşından etkilendiğini aktaran sporculardan Mustafa Gültekin ise, bocce antrenmanlarına düzenli katılarak, iyi bir seviyeye geldiğini, katıldığı müsabakalarda derece yaptı için mutlu olduğunu söyledi. Gültekin, "Hocam bocce branşını anlattı. Ben de katılmak istedim. Şu an bölge maçındayız. İlk dörde girdik. Antalya’ya gideceğiz. Amacım Türkiye derecesi almak ve milli takıma girmeyi istiyorum" şeklinde konuştu.

Bingöl’den Siirt’e bölge şampiyonası için gelen sporculardan Havva Kan da, "Bingöl’den Siirt’te birinci olup, Antalya’ya gitmek için geldik. Şu anki hedefimiz burada birinci olup, Antalya’da birinci olmak ve Türkiye Şampiyonas’ını kazanmak" diye konuştu.

Siirt’te gerçekleştirilen şampiyonada ilk dörde giren Siirt, Diyarbakır, Bingöl ve Şırnak takımı Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda katılmaya hak kazandığı belirtildi.