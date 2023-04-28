Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt İl Şube Müdürlüğü (DKMP) görevlileri, öğrencilere yaban hayatının korunmasına yönelik eğitim verdi.

DKMP görevlileri, tabiatı koruma, biyolojik çeşitliliğin önemi, biyokaçakçılık ve Siirt’in endemik ve nesli tehlike altında olan türleri, sulak alanların önemi, il sınırları içerisinde korunan alanlar Botan Vadisi Milli Parkı, Tillo Tabiat Parkı, yaban hayatının korunması ve hayvan sevgisi konuları anlatıldı.

Siirt DKMP İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirt’in Pervari ilçesi Doğanköy Şehit Üsteğmen Korhan Zağralı Ortaokulu öğrencilerine yönelik eğitim çalışması yaptı. Eğitimlerle, biyolojik çeşitliliğin ülke ve insanlık adına öneminin anlatılması, ülke ve bölgenin biyolojik çeşitliliğinin tanıtılması ve geleceğin teminatı olan çocukların bu konulardaki farkındalıklarının arttırılması hedeflendiği belirtildi.

Eğitimin il genelinde devam edeceği öğrenildi.