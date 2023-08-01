Siirt’te çeşitli sınavlara hazırlanan öğrenciler, valilik bünyesinde hizmet veren Millet Kıraathanesinde ders çalışıyor.

Siirt’te öğrenciler, valiliğin kendilerine sunduğu imkanlardan yararlanıp sınavlara hazırlanıyorlar. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda faaliyet gösteren Millet Kıraathanesi, Vali Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatlarıyla vatandaşlara ve öğrencilere hizmet veriyor.

İçerisinde öğrencilerin ve vatandaşların kitap okuyabileceği, öğrencilerin ders çalışabileceği okuma alanları ve kitaplıkların yer aldığı Millet Kıraathanesi, yoğun ilgi görüyor.

Millet Kıraathanesi’nden sorumlu memur Cumali Tayana, Siirt Valiliği himayelerinde hizmet veren Millet Kıraathanesi’nde ders çalışmak isteyen öğrenciler için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Tayana, “Burası daha Millet Kıraathanesi olarak çalıştırılıyordu. Fazla rağbet görmeyince bunu kütüphane ve ders çalışma merkezi olarak değerlendirmeye başladılar. Valilik burayı öğrenciler için tahsis etti. Öğrenciler gelip burada ders çalışıyor. Öğrenciler gelip buradaki imkanlardan faydalanıyorlar. Valilik olarak günde bir iki defa öğrencilere, kek, su, meyve suyu, çay gibi ikramlarda bulunuyoruz öğrencilere. Burada kitaplar var isteyen okuyabiliyor, isteyen dinleyebiliyor. Burada çok güzel bir hizmet veriliyor. Öğrenciler adına memnunuz öğrenciler de verilen hizmetten memnun. Valilik olarak elimizden gelen tüm imkanları seferber etmişiz. Burası herkese açıktır. İlkokul hariç diğer bütün öğrenciler gelip ders çalışıp kitap okuyabiliyor. Sinema cep diye ufak bir sinema salonumuz var orayı konferanslarda ve benzeri etkinliklerde kullanıyoruz. Günde 50 öğrenciden fazla gelip burada ders çalışıyor” dedi.

Amerika’da eğitimine devam etmek isteyen Hemşir Talip Hasanoğlu, Millet Kıraathanesindeki imkanlardan faydalanarak sınavına hazırlanıyor.

Millet Kıraathanesini sessiz ortamından dolayı tercih ettiğini belirten Hasanoğlu, “Ben burada sınava hazırlanıyorum. Amerika’da hemşireler için yapılan bir sınav var ona hazırlanıyorum. Burayı tercih etmemin sebebi, çok sessiz bir ortam, klima sürekli çalışıyor serin bir ortam. Bu imkanlardan faydalanıyorum benim için çok verimli oluyor. Bu sınavı kazanmamda büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Devletimizin bu imkanlarını bizlere sunan kişilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.