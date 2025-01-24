Siirt İl Sağlık Müdürlüğü, kanser taramalarının önemine dikkat çekmek ve erken teşhisle hayat kurtarmak amacıyla Mobil Mamografi Aracı’nı ücretsiz hizmete sundu.

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü, kansere karşı farkındalığı artırmak ve erken teşhisle hastalığın önüne geçebilmek için Mobil Mamografi Aracını 15 Temmuz Aile Sağlığı Merkezi bahçesinde konuşlandırdı. 15 günde bir farklı yerlerde ücretsiz hizmet veren araç, vatandaşların sağlık taramalarını gerçekleştiriyor.

Siirt’te bulunan tüm bayanları test yapmaları için mobil araca beklediklerini belirten Radyoloji Teknisyeni Mine Yurdam, "Siirt’te mobil mamografi cihazımız, bütün aile hekimlerinde haftanın 5 günü hizmet vermektedir. Her 15 günde bir diğer sağlık ocaklarını geziyoruz. Gezici tarama aracıyız. 40-69 yaş aralığındaki tüm hanımlarımızı 2 yılda bir mamografi taraması için 5 yılda bir HPV taraması için yanımızda görmek istiyoruz. Tüm Siirt halkını mobil mamografi aracımıza davet ediyoruz" dedi.