Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisten yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına denetim: 100 bin lira ceza kesildi

Polisten yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına denetim: 100 bin lira ceza kesildi

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt merkeze bağlı Sağırsu köyü yakınlarında meydana geldi. B.Ö. yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada B.Ö. ile Ö.Ö. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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