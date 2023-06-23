Siirt kent merkezinde 27 dönüm alan üzerinde kurulan ve açılışını 4 Aralık 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Millet Bahçesi’nde yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.

Hava sıcaklığının her geçen gün artmasıyla vatandaşlar, Millet Bahçesi’ne akın ediyor. Bazı vatandaşlar, ağaç gölgesinde serinleyip, yeşil alanda temiz hava alırken bazıları bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı. Oyun alanlarında doyasıya eğlenen çocuklar ise günün keyfini çıkardı.

Millet Bahçesi açıldığı ilk günden bu yana vatandaşlardan büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca finanse edilen, Siirt Belediyesi ve İl Özel İdare tarafından desteklenen 27 dönüm arsa üzerinde kurulan yüzde 80’ni yeşil alana sahip Siirt Millet Bahçesi’nde, koşu parkuru, çocuk oyun alanları, kitap okuma alanı, mescit, kafeterya, kamelyalar, oturma bankları ve yeşil alanları ile yepyeni bir sosyal yaşam alanı olarak halka hizmet vermeye devam ediyor.