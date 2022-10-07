Siirt’te Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar kentteki birçok camide namaz kılıp dua etti.

Siirt’te Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar kentteki birçok camide namaz kılıp dua etti.

Vatandaşlar, kandil dolayısıyla başta tarihi Siirt Ulu Camii olmak üzere kentteki çeşitli camilerde saf tutup namaz kılarak, dualar ettiler.

Tarihi Siirt Ulu Camii’ndeki mevlit programında yatsı namazın ardından Kur’an-ı Kerim okundu ve din görevlisi Nezir Obut Cami’ye gelen çocuklara 571 ilahisini okuttu. Programda mevlit şekeri ikram edilen vatandaşlar kandilin manevi atmosferini yaşadı.