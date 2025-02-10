Siirt’te yıkım kararı alınan ve metruk halde bulunan Atatürk İlkokulu’nun yıkımına başlandı.

Yapılan yıkım çalışmalarıyla birlikte, alanın geçici süreyle ücretsiz otopark olarak düzenlenmesi planlanıyor. Bu uygulama, şehir içi trafik akışını rahatlatmaya yönelik önemli bir adım olarak hayata geçirilecek. Yatırım programına alınan Atatürk İlkokulu’nun yeniden inşası için hazırlıkların sürdüğü bildirildi. Ayrıca, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya’nın talimatıyla, kent genelindeki metruk binaların tespiti ve yıkımına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Belirlenen metruk binalar, iş takvimi çerçevesinde yıkılarak, çevreye ve şehir estetiğine katkı sağlayacak.