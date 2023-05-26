Siirt’te 3 iş yerinde aynı anda çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altına alındı.

Siirt kent merkezinde bir lokanta 2 marangoz dükkanında aynı anda çıkan yangın itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangında iş yerleri kullanılmaz hale geldi. Yangın, kent merkezi Ülkü Mahallesi Marangozcular Çarşısında meydana geldi. Bir lokanta ile 2 marangoz dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle çevredeki vatandaşlarda panik oluşturdu. Haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi araştırılırken iş yerlerinde maddi hasar oluştu.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, yangın alanına itfaiye aracının giremediğini, itfaiyecilerin büyük çaba sarf ederek yangına müdahale ettiğini söyledi. Yangın haberini alır almaz kısa sürede olay yerine intikal ettiklerini ifade eden Yılmaz, "İtfaiye ekiplerimiz dar sokakta ivedi bir şekilde hareket ederek 3 iş yerinde çıkan yangını çevredeki dükkanlara sıçramadan kontrol altına aldı. Buradaki en büyük tesellimiz can kaybının yaşanmamasıdır" dedi.