Siirt’te kuyumcular, düğün sezonunun başlamasıyla internet üzerinden altın satışı yapan bazı kişilerin akıl almaz yöntemlere başvurduğunu belirterek, vatandaşları güvenilir siteler ve kuyumculardan alışveriş yapması konusunda uyardı.

Siirt’te yıllardır kuyumculuk yapan Cahit Özçelebi, düğün sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşları internet üzerinden satılan sahte altına karşı uyardı.

Son zamanlarda internet üzerinden yapılan altın alışverişlerinde altınların sahte çıktığını gördüklerini belirten Özçelebi, “Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altın satışları arttı. Bununla beraber internetten altın alımları da arttı. İnternetten altın alınmamasını tavsiye ediyoruz. Sahte altın piyasada çok fazla ve düğün sezonu da açıldı. İnsanlar internetten altın almaya başladı. İnternetten alınan altının alınmamasını tavsiye ediyoruz, çünkü piyasada sahte altın çok fazla. Tanıdığınız, güvendiğiniz kuyumculardan altın almanızı tavsiye ediyoruz. Vatandaşlar internetten satın aldıkları altınları bize getiriyorlar. Analiz ediyoruz çoğu sahte çıkıyor. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altındaki rağbet de arttı. İnsanlar çocuklarını evlendirecek ve haliyle internetten satılan altın piyasaya göre çok daha uyguna veriliyor. Ama tabi vatandaş bu altınların ayarını, gramını, milimetresini bilmeden alıyor. Dolayısıyla bize getirdiklerinde sahte olduklarını öğreniyorlar ve şaşırıyorlar. Onun için vatandaşlarımızı sahte altın alma konusunda uyarmak istiyorum. İnternetten alışveriş yapmamalarını, tanıdıkları, güvendikleri kuyumculardan alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum” dedi.