Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyünde kuru fasulyesi yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyünde Eruh İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince kuru fasulye yetiştiriciliği konusunda alanda incelemeler bulunulduğu belirtildi.

İlçe müdürlüğü personellerince, yapılan alan çalışmaları ile 400 dekar alanda kuru fasulye ekimi yapılabileceği tespit edilen bölgede tarımsal ürün desenini çeşitlendirmek ve üreticilerin katma değeri yüksek tarım ürünleri yetiştiriciliğinin arttırılmasını sağlamak üzere bin dekar alanda ekim yapılabilmesi için Bakanlığın destek vereceği proje çalışmaları başlatıldığı ifade edildi.