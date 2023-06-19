Siirt Belediyesi, 28 Haziran 2023 günü başlayacak olan Kurban Bayramı için hazırlıklara başladı.

Siirt Belediyesi kurbanlık satış ve kesim yerleri belirlenirken, Belediye Temizlik ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların rahat, temiz ve huzurlu bir bayram geçirmesi için koordinasyonu en üst seviyeye çıkardı. Kurbanlık satışının sadece Gökçebağ yolundaki canlı hayvan pazarında yapılıp, kurbanlık satışları veteriner kontrolünde yapılacağı duyuruldu.

Komisyonca belirlenen kararla kurban kesimleri, Gökçebağ yolu üzerinde bulunan belediyeye ait mezbahene ve Doğan Mahallesi E Tipi Cezaevi arkasında bulunan bir çiftlikte kesim yerleri olarak belirlendi. Kurbanlık satış ve kesim yerlerinde vatandaşların mağdur olmaması için her türlü tedbiri gözden geçiren belediye satış ve kesim yerlerini sürekli takip edeceği belirtildi.

Kurban atıklarının çevreyi kirletmemesi, vatandaşlara rahatsızlık vermemesi ve kesim yerleri haricinde kesim yapılmaması için tüm tedbirler titizlikle uygulanacak. Kesim yerlerinin belirlenen planlamaya göre temizlenecek ve dezenfekte edileceği belirtildi.