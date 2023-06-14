Siirt’te kaçak avcılar tarafından vurulan yaralı şahin tedaviye alındı.

Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde kaçak avcılar tarafından vurulan, ayağında yaralar olan ve uçmakta zorlanan şahin vatandaşlar tarafından bulundu. Vatandaşlar, şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Şahin, ilk müdahalenin ardından tedavisi için Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne gönderildi. Şahinin tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.