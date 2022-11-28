Siirt’te oluşan soğuk havalara rağmen soba satışlarında hareketlilik yaşanmadı. Köylü şehirleşince soba satışları durma noktasına geldi.

Siirt’te oluşan soğuk havalara rağmen soba satışlarında hareketlilik yaşanmadı. Köylü şehirleşince soba satışları durma noktasına geldi.

Siirt Bakırcılar Çarşısı’nda faaliyet gösteren sobacılar, doğal gazın yaygınlaşmasıyla sobaya olan talebin bitme noktasına geldiğini dile getirdi.

Siirt’te uzun bir aradan sonra yağışların gelmesiyle işlerinin hareketleneceğini bekleyen sobacılar, bu yıl umduklarını bulamadı. Sobacı Kadir Göz, evlerde doğal gaz kullanımının yaygınlaşması nedeniyle sobaların artık tercih edilmediğini ifade etti. Yıllardır babadan kalma soba imalatçılığı yapan Kadir Göz, doğal gaz kullanımının yaygınlaşması ile birlikte soba satışlarının tamamen durduğunu belirtti.

Bu yıl iş yapamamaktan yakınan soba satıcısı Göz, “Önceden bayağı işlerimiz vardı, yoğunduk. Şu an işlerimiz durmuş, doğal gaz işlerimizi bitirdi. Önceden köylere soba yetiştiremiyorduk. Köylüler köylerden merkeze yerleşince işlerimiz düştü. Önceden 10 kamyon satarken şimdi 2-3 kamyona indik. Doğal gaz soba işlerini bitirdi, soba işleri kalmadı” dedi.