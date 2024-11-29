Siirt Valiliği Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’nın 2024 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Vali Yardımcısı ve Birlik Başkanı Şeyma Aktaş Semiz’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından toplantıda konuşan Birlik Başkanı Vali Yardımcısı Şeyma Aktaş Semiz, Vali Dr. Kemal Kızılkaya’nın öncülüğünde, 2025 yılında yapacakları çalışmalarla hizmet kalitesini artırarak köyleri daha da yaşanabilir hale getireceklerini söyledi. Semiz, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti.

Toplantıda, 2025 yılı bütçesi oy birliğiyle onaylandı. Ayrıca, merkeze bağlı köylerde gerçekleştirilecek yatırımlara yönelik olarak hazırlanan 24 milyon 500 bin TL tutarındaki tahmini bütçe kabul edildi.

Siirt Valiliği Konferans Salonu’ndaki toplantıya, Birlik Müdürü Yaşar Nalbant, İl Genel Meclis Üyeleri ve merkeze bağlı köy muhtarları katıldı.