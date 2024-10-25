Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde bulunan çevre yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince asfaltlandı.

Siirt’in Kurtalan ilçesi Kayabağlar beldesi köy yollarında bozulmuş köy yollarına asfalt çalışması yapıldı. Siirt İl Özel İdaresi tarafından köy yolları onarılarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Yapılan asfalt çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yağmurtepe köy muhtarı Cemal Eker, ’’Köyümüzün bozuk yolları onarıldı. Emeği geçen valimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat’a teşekkür ederim. Köyümüzün kanalizasyonu vardır parkelerimiz döşenmiştir köyümüzün herhangi bir ihtiyacı kalmamıştır teşekkür ederim’’ dedi.