Siirt’in Pervari ilçesinde köy yollarında köprü ve menfez yapım çalışmaları sürüyor.

Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyünde İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen ve Pervari Kaymakamlığının desteklediği köprü ve menfez yapım projesi hızla ilerleyerek tamamlanma aşamasına yaklaştı. Çalışmalar öncesinde yoğun yağış dönemlerinde yaşanan taşkınlar nedeniyle köy yolu sık sık kapanıyor ve ulaşımda büyük zorluklar yaşanıyordu. Köy halkının karşılaştığı ulaşım sorunlarına kalıcı çözüm için hazırlanan proje ile özellikle yoğun yağış dönemlerinde yaşanan yol kapanmaları önlenecek, öğrencilerin okullarına kesintisiz bir şekilde ulaşmasını sağlanacak.

Vali Kemal Kızılkaya, bu çalışmaların devletin köylerdeki hizmet kalitesini artırma ve vatandaşın refahını yükseltme hedefi ile yürütüldüğünü ifade ederek, canla başla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.